Gründer og konsernsjef Hans-Petter Mellerud i Zalaris har nesten doblet pengene sine på ett år

KRAFTIG KURSOPPGANG: På ett år har Zalaris-aksjen klatret 93 prosent på Oslo Børs. Det gjør at konsernsjefen sitter med verdier for 123 millioner kroner. Foto: Iván Kverme

Zalaris er en aksje som har gått under radaren for de fleste og det er kanskje ikke så rart. De seneste årene har marginen falt etter to mislykkede oppkjøp, noe som følgelig har bidratt til å holde aksjekursen lav.

«Nå er grep tatt, og tidlige tegn tyder på at lønnsomheten henter seg inn. Dersom denne trenden fortsetter, er aksjen en doblingskandidat», uttalte SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie til Finansavisen nylig.

Selskapet leverer lønns- og personaltjenester med tilhørende konsulenttjenester for store virksomheter i Norden, Baltikum og Polen.

Kraftig kursoppgang

Det seneste året har det imidlertid vært vind i seilene og aksjen er opp 93 prosent. Zalaris har også gjort det sterkt under coronakrisen og siden årsskiftet er kursen opp 54 prosent.

Største aksjonær er gründer og konsernsjef Hans-Petter Mellerud. På ett år har aksjene hans nesten doblet seg, og nå sitter han på verdier for 123 millioner kroner.

Men sterk kursoppgang koster også penger, spesielt når selskapet man er investerer ikke betaler utbytte. I mai måtte Mellerud selge aksjer for 7,4 millioner kroner, som skal brukes til å betale formuesskatt, ifølge en børsmelding.

God ordrereserve

I andre kvartal omsatte Zalaris for 198 millioner kroner og fikk et justert driftsresultat på snaut 13 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på 6,4 prosent.

Årets tre første måneder bidro med inntekter på 201 millioner kroner og et justert driftsresultat på litt over 13 millioner kroner. Ser man på fri kontantstrøm var den på nesten 42 millioner kroner i perioden fra april til juni.

I ferskeste kvartalsrapport skrev Zalaris at coronakrisen har gjort at det er blitt signert færre nye kontrakter, men at ordrereserven samtidig er god. Selskapet tror imidlertid på vekst fremover, mye drevet av et økt fokus på digitalisering.

Det ble også foreslått å betale ut et utbytte på 0,5 kroner pr. aksje for 2020.

I starten av juli kunngjorde Zalaris en avtale om å forsyne to nye «SuccessFactor»-moduler til den digitale tjenesteleverandøren Conitas.