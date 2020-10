Et nedsalg på 400 millioner kroner før børsnotering skapte sur stemning i Mintra-aksjen

Et brennhet investormarked gjør at nye selskaper strømmer til børs. Mandag morgen var det e-læringsselskapet Mintras tur på ringe i børsbjellen og notere aksjene på Merkur Market.

I forkant av børsnoteringen ble det hentet inn 500 millioner kroner til 9,70 kroner pr. aksje. Hovedeierne med oppkjøpsfondet Riverside i spissen valgte å måke ut aksjer for hele 400 millioner kroner – opp fra et planlagt nedsalg på 50 millioner kroner.

Det viste seg å være et sjakktrekk. Klokken 14.45 var Mintra-aksjen ned 21 prosent til 7,60 kroner på et skyhøyt volum. Med en omsetning på 456 millioner kroner, var det børsens mest omsatte aksje mandag ettermiddag.

Den seneste tiden har nesten samtlige noteringer på Merkur Market endt med kraftig kursoppgang. Trolig er investorene skeptiske til prisingen av Mintra, siden det er blitt dratt på børs av et oppkjøpsfond.

– Fin anledning

– Hvorfor ble det gjort et så stort nedsalg?



– Vår største aksjonær er et oppkjøpsfond og de har vært på eiersiden i fem år. Riverside så på det som en fin anledning til å selge nå, siden de på et eller annet tidspunkt skal selge uansett. Jeg tror det var fornuftig at Riverside solgte unna en del nå for å skape bedre flyt i aksjen, sier konsernsjef Scott Kerr i Mintra.

– Solgte du mye?



– Nei. Vi var fem personer som solgte aksjer for 15 millioner kroner. Det går med til å betale skatt, sier han.

Mintra Programvareselskapet som jobber med digital læring og forvaltning av humankapital.

Produktene brukes av over 1,4 millioner mennesker verden over, fordelt på 3.600 kunder.

Selskapet ledes av Scott Kerr, som tidligere har vært konsernsjef i Sevan Drilling og Noreco.

Største aksjonær er det amerikanske oppkjøpsfondet Riverside.

Skyhøy margin

Forretningsmodellen til Mintra handler om å leie ut en e-læringsportal, hvor kundene får mulighet til å utvikle sine ansatte gjennom kurs. På kundelisten finner man blant andre Grieg Seafood, Kværner, Equinor, Aker BioMarine og Aibel. I tillegg selger selskapet tredjepartskurs gjennom portalen og tilbyr konsulenttjenester.

– Da coronapandemien kom ble vi overrasket over hvor raskt markedet for e-læring kom tilbake, og vi tror det vil bli enda viktigere i tiden fremover, sier Kerr.

Selskapet har 3.600 kunder fordelt på sektorer som olje og gass, maritim, fornybar og bygg- og anleggsvirksomhet. Bruttomarginen i første halvår var på 91 prosent.

I presentasjonen lokker selskapet potensielle investorer med svært lyse fremtidsutsikter. På lang- og mellomlang sikt guider Mintra en omsetningsvekst på over 15 prosent årlig, bruttomarginer på over 90 prosent og en EBITDA-margin på pluss 40 prosent.

I tillegg har selskapet ambisjoner om å gjøre mellom ett og to oppkjøp i året, noe som vil bidra med 50-75 millioner kroner ekstra utover det organiske vekstmålet.

De to seneste årene har Mintra gjort to større gjeldsfinansierte oppkjøp av bergensbaserte OCR og britiske Atlas.

Kostbar vekst

De ti seneste årene har Mintra i gjennomsnitt vokst med 21 prosent årlig (CAGR) og i fjor endte omsetningen på 232 millioner kroner. I løpet av første halvår var inntektene på 112 millioner, med en EBITDA-margin på 38 prosent.

Det er betydelig opp fra i fjor da marginen bare var på 16 prosent. Året før der igjen var driftsmarginen på 3 prosent.

Ved utgangen av første halvår hadde Mintra gjeld på 474 millioner kroner, noe som tynger bunnlinjen. Ifølge en investorpresentasjon fremstår Nordea utålmodige med å få tilbakebetalt lån.

– Rundt 300 millioner kroner fra emisjonen vil brukes til å nedbetale lån, mens resterende 200 millioner vil brukes på vekstinitiativer. Da vil vi ha gjeld på rundt 80 millioner kroner, som er en ganger nåværende EBITDA. Det er et bærekraftig nivå. Mesteparten av nåværende gjeld er til våre største aksjonærer, sier Kerr.



I årets første seks måneder var finanskostnadene på 28 millioner kroner, noe som bidro til å gi et underskudd på 37 millioner.