First Mover Group på svenskehandel

First Mover Group har signerte en avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Resultat Projektledning Sverige (Resultat), et svensk leietagerrådgivnings- og prosjektledelsesselskap med kontorer i Gøteborg, Stockholm og Malmö. Det ble kjent gjennom en børsmelding onsdag.

Konsernsjef hos First Mover Group, Eirik Arnø, er fornøyd med den nye signeringen og håper det vil være med på å styrke selskapets andel i Nordens største marked.

Synergier

– Med dette oppkjøpet fortsetter vi å styrke vår posisjon i Sverige. Resultat er en ledende spiller i leietagerrådgivningsmarkedet i Gøteborg, som leverer verdiøkende tjenester og støtte til virksomheter som skal flytte. Oppkjøpet vil gi synergier og styrke First Mover Groups posisjon som en komplett tjenesteleverandør, sier Arnø.

Resultat hadde i fjor en omsetning på 13,2 millioner svenske kroner, og en ebitda på 1 million. Selskapet vil bli konsolidert inni First Mover Groups konsernregnskap fra oktober 2020.

I en kort kommentar sier adm. direktør for Resultat, Christer Johanson, at de er fornøyde med å bli en del av First Mover Group og at de føler seg trygge på å skulle skape ytterligere kundeverdi.