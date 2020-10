TAKEAWAY BLE REDNINGEN UNDER CORONA: – Det har vært en tøff periode, men med rask tilpasning til takeaway har vi klart oss ganske greit, sier Terje Tuft (t.v.), daglig leder og største eier i restauranten Xeast. Her sammen med salgssjef Odd Stian Gullhav i Just Eat Norge. Foto: Katrine Lunke