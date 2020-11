Vestland Invest, et selskap kontrollert av Erik Langaker, som også er styremedlem i Zalaris, har mandag kjøpt 30.000 aksjer i Zalaris til 42,06 kroner per aksje.

Totalprisen for aksjene kom på like under 1,3 millioner kroner. Etter kjøpet eier Langaker direkte eller indirekte rett over 800.000 aksjer i Zalaris.