Femdoblet overskuddet etter utgiftskutt

Multiconsult fikk et driftsresultat på 68,1 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 21 millioner i samme periode året før.

Resultat etter skatt ble 36,5 millioner kroner – nesten en femdobling fra 7,7 millioner i fjor – av en omsetning på 833 millioner kroner, mot 859 millioner i fjor.

– Vi er forut for planen takket være dedikasjon og sterke kunderelasjoner. Fokus på kjernedriften, salg og reduserte driftsutgifter har vært nøkkelfaktorer for bedringen, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.



Ordrereserven ved utgangen av tredje kvartal 2020 var på 889 millioner kroner, sammenlignet med 854 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2020. Ordreinngangen i løpet av tredje kvartal 2020 var på 252 millioner kroner, mot 215 millioner kroner samme periode året før.

Styret i Multiconsult foreslår at det skal betales et utbytte på 2 kroner pr aksje for 2019 i fjerde kvartal 2020. Planen fremover er å ha en stabil utbyttepolitikk og utbetale halvparten av resultatet til aksjonærene.

Multiconsult mener det kan se ut til å være tegn til en mulig nedbremsing, særlig innen små og mellomstore prosjekter og salg, som kan ha sammenheng med den seneste forverringen av coronapandemien.

Selskapet ser nå også mer usikkerhet innen bygg og arkitektur og det internasjonale energisegmentet.

Generelt skriver Multiconsult at tross usikkerhet rundt covid-19, forblir markedsutsiktene for selskapets tjenester gode i de fleste forretningsområder.