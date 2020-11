AqualisBraemar kjøper opp LOC Group

AqualisBraemar , som leverer konsulenttjenester til energi-, shipping- og forsikringssektorene, har fått på plass en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i LOC Group. De skal danne et offshore energi- og marinekonsulentfirma. Transaksjonen gjøres med kontanter, banklån og ny egenkapital.

Kundene skal dermed dra nytte av et bredere tjenestetilbud, skriver selskapet. Det anslås årlige kostnadssynergier på 3,5 millioner dollar i året. Det er et mål om at 50 prosent av inntektene skal komme fra fornybar sektor og miljøvennlige aktiviteter i 2025. Det nye selskapet vil ha nesten 900 ansatte fordelt på 85 kontorer i 39 ulike land.

LOC Group ble grunnlagt i 1979 og er et marine- og ingeniørkonsulentfirma. Selskapet har hovedkvarter i London, men har 30 kontorer i Europa, Asia, Afrika, Amerika, Midtøsten og Australia. Det siste året har det hatt en omsetning på 63 millioner dollar. Ved utgangen av september hadde LOC Group en ordrereserve på 54 millioner dollar.