Innsider har kjøpt for 5 mill. på en måned

Erik Langaker har via selskapet Vestland Invest kjøpt 30.000 aksjer i Zalaris , fremgår det av en børsmelding.

KJØPER OG KJØPER: Erik Langaker, som er styremedlem i Zalaris. Foto: Andreas Klemsdal

Aksjene ble kjøpt til en kurs på 45,12 kroner. Totalt kostet aksjene 1,35 millioner kroner.

Langaker sitter i styret i Zalaris. Etter onsdagens handel eier han 858.159 aksjer direkte og indirekte i HR- og lønningsselskapet.

Beholdningen er blitt utvidet jevnlig den seneste tiden. Nylig kjøpte Langaker Zalaris-aksjer for 1,1 millioner kroner . I begynnelsen av november kjøpte han for 1,3 millioner kroner . Få dager før det igjen hadde han handlet for nær 1,2 millioner.