Stjernelag satser på alarmutfordrer

Mens en tradisjonell boligalarm gjerne koster mellom 400 og 500 kroner pr. måned, tilbyr Homely nå en løsning til 199 kroner pr. måned.

I desember i fjor kom Schibsted Growth inn på eiersiden med 12 prosents eierandel, i en transaksjon som priset Homely til 88 millioner kroner før penger. Nå har selskapet nettopp gjennomført en ny emisjonsrunde på 55 millioner, og denne gangen er prisingen løftet til 150 millioner pre-money.

Det familieeide investeringsselskapet Rasmussengruppen spytter inn 30 millioner kroner og får en representant inn i styret. Også Schibsted Growth øker sin eierandel.

Vannes ut

Skagen-gründerne Kristoffer Stensrud og Åge Westbø tegnet seg for til sammen 4 millioner kroner, mens NWT Media bidro med 10 millioner. Eierandelen til gründer Nadir Nalbant blir redusert fra 88 til 66,9 prosent etter at han «bare» investerte 5,5 millioner.

– Å utfordre duopolet i alarm-markedet synes vi er veldig spennende, ikke minst fordi det vil gi enda flere muligheten til å skaffe seg den tryggheten en boligalarm gir, sier adm. direktør Dag Rasmussen i Rasmussengruppen, og fortsetter:

– Homely har vist at de har et godt og tidsriktig konsept, som vi tror kan gjøre alarm tilgjengelig for mange flere boliger enn i dag. En annen grunn til at vi tror på dette, er Nadir Nalbants historie når det gjelder å utfordre i markeder med dominerende aktører.

GRÜNDER: Nadir Nalbant sitter på aksjeverdier for 134 millioner kroner etter emisjonen. Foto: Iván Kverme

Verdier for 134 mill.

Gründer og styreleder i Homely, Nadir Nalbant, er svært fornøyd med å ha fått med seg både Rasmussengruppen og flere nye eiere.

– Jeg er svært godt fornøyd med den eiergrupperingen vi nå har fått med oss. Det gir trygghet for kundene å se at vi har langsiktige og seriøse eiere, og at vi er her for å bli. Konseptet er nå gjennomtestet over tid og vi har økonomiske muskler til å vokse raskere, sier Nalbant.

Etter kapitalinnhentingen er aksjene hans verdsatt til nesten 134 millioner kroner.

Utfordrer i markedet

Frem til nå har Sector Alarm og Verisure vært de dominerende aktørene i boligalarm-markedet. I går ble disse ilagt milliardgebyr fra Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.

– Dette gebyret understreker at dette er et marked som virkelig trenger å bli både utfordret og utforsket. Hvis ikke er det utelukkende kundene dette går utover, som betaler mye mer enn de må for trygghet i sine hjem. Ny kapital øker våre muligheter til å jobbe for økt transparens og et utvidet tilbud – og forsøke å løse opp dagens eksisterende duopol, sier Nadir Nalbant.

AKSJONÆR: Skagenfond-gründer Kristoffer Stensrud bidro med penger i emisjonen. Foto: Iván Kverme

Kutter mellomlodd

Ny teknologi gjør at Homely kan utfordre de etablerte ved å kutte fordyrende mellomledd, som dørselgere og montører, uten at det går på bekostning av hverken trygghet eller brukervennlighet.

Homelys system er tilknyttet døgnbemannet alarmstasjon som driftes av Stanley Security og benytter Nokas for vektertjenester over hele landet.

Bare rundt 20 prosent av norske husstander er pr. i dag sikret med alarm tilknyttet døgnbemannet alarmstasjon. Med en ny teknologiplattform har Homely store ambisjoner om å øke andelen.

Selskapet gikk også helt til topps i SeeYous måling for beste kundeservice i år. I mai i år inngikk Homely avtale med Storebrand forsikring som vil tilby tjenesten til sine kunder.