Konkursrytter hevder å ha fått jackpot i India

MYE LUFT: – Prisingen handler om potensialet i selskapet samt at virk-somheten er skalerbar, sier May Mar-tinsen om at hun på tross av konkurs i fjor og helt marginale inntekter i år har fått inn 200 millioner fra en indisk forretningsmann i en transaksjon som priser imperiet til over 500 millioner.

Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Finansavisen 9. juni 2017.

Jeg føler meg lurt. Etter at jeg betalte inn penger fikk jeg beskjed om at jeg ikke trengte å komme på kontoret fordi jeg ikke passet innen der, sier en av franchisetagerne som lot seg lokke med inn i Irmi Group.

Gründer er May Martinsen. Virksomheten skal handle om etterretning og bakgrunnssjekk av personer og selskaper. Av inntekter på «rundt 2 millioner» så langt er 1,75 millioner franchiseavgift fra syv personer som er lokket til å innbetale 250.000 kroner hver.

- Vi ble fortalt at vi skulle tjene 2,5 millioner kroner i året og at 80 prosent av dette skulle tilfalle oss, mens 20 prosent skulle gå til Irmi Group, sier en annen franchise-tager.

Vedkommende hevder imidlertid at det eneste som har generert inntekter inn i systemet til May Martinsen er franchisetagernes avgifter på flere hundre tusen kroner, mens produktet var uselgelig som følge av manglende tillit i markedet.

Tok 50.000 privat

Kreditorlisten i Risk Gruppen, tidligere Irmi Group, teller 34 navn og 3,1 millioner kroner. Bostyrer politianmeldte May Martinsen for regnskapsrot, restaurantregninger og utstrakt bruk av firma-kortet til private formål samt udokumenterte uttak på 50.722 kroner, som bostyrer mente det var nytteløst å forsøke å inndrive på grunn av Martinsens økonomi.

- Vi hadde voksesmerter. Progresjonen gikk ikke i tempoet vi forventet, vi fikk ubalanser og gjeld, sier Martinsen.

I 2007 og 2008 gikk Martinsen også konkurs med selskapene Amber Industry og Martinsen Import. I den første konkursen skrev bostyrer: «konkursdebitor har manglet fullstendig oversikt over hva det innebærer å drive næringsvirksomhet i Norge.» I den andre ble hun beskyldt for å ha overført 76.800 kroner fra selskapets konto til seg selv.

Kort tid etter Risk-konkursen i fjor sommer hadde Martinsen opprettet nytt salgsselskap, Irmi Group Nordic. Nå hevder Martinsen at en søkkrik indisk bekjent har investert 200 millioner kroner i selskapene hennes. Av dette går 40 millioner til toppselskapet Irmi Headquarter for en eierandel på bare 7 prosent. Det priser imperiet til høyst oppsiktsvekkende 570 millioner kroner.

Resten av pengene skal fordeles likt på de to datterselskapene Nordic Back Office, som driver etterretningen, og salgsselskapet Irmi Group Nordic de neste to årene for eierandeler i disse på 35 prosent.

Etterretningsnettverk

- Prisingen handler om potensialet i selskapet samt at virksomheten er skalerbar, sier Martinsen.

Det betinger imidlertid at det er noe å skalere, og foreløpig har hun ikke kunnet dokumentere reelle salgsinntekter ut over franchise-avgiften fra personene hun har lokket inn som selgere.

- Vi har tilgang til et internasjonalt etterretningsnettverk og vil kunne hjelpe importselskaper, eksportselskaper og finansnæringen samt alle de som jakter på en utenlandsk partner, sier May Martinsen.

Hun ble adoptert til Norge fra Korea som treåring, vokste opp i Trøndelag og har etter eget sigende en ikke avsluttet BI-utdannelse innen forretningsjus. I tre år var hun med mannen som diplomat-utsending til Tokyo. Martinsen hevder hun begynte å jobbe med bakgrunnssjekk hos selskapet KIC, men i dag har etterretningsgründeren store problemer med å gjøre rede for selskapet hun jobbet for.

- Jeg ble oppfordret av folk rundt meg til å ta med meg konseptet hjem. Vi er så naive i Norge, sier Martinsen, som flyttet hjem i 2011.

Brukte firmakortet i kiosken

- Jeg gikk på alt som var av entreprenørkurs før jeg følte jeg kunne starte opp. Det er slik kvinner er, sier Martinsen.

Hun fikk ikke med seg selv de enkleste reglene - som at skattetrekksmidler skal på egen konto, at det skal leveres bilag for utgifter og at firmakortet ikke skal brukes i matbutikken.

- Konkursen skyldtes vokse-smerter. Vi forsøkte å forhandle frem en løsning med kreditorene, men de takket nei.

Dermed ble den gamle gjelden slettet, og Martinsen kunne 18. oktober stifte nytt salgsselskap.

- Vi er 12 personer rekruttert fra etterretningstjeneste, politi og forsvar, sier Martinsen.

Hun nekter først å si noe om hvor mye selskapet har omsatt, men bekrefter senere at samlet omsetning siden oppstart utgjør rundt 2 millioner kroner.

- Vi tenker oss at typiske kunder er import- og eksportselskaper og finansselskapet. Finanstilsynet stiller etter hvert høye krav knyttet til hvitvasking og våre kunder behøver bakgrunnssjekk ved valg av leverandører, partnere samt ved investeringer, sier Martinsen.

Kjernen i selskapet er ifølge Martinsen tilgangen til det hun kaller et globalt etterretningsnettverk med over 200 personer, hvorav hun selv havder å kjenne 150 av dem.

- Hørtes utrolig ut

6. april ble avtalen mellom indiske Dr. Sachin Pandey og Martinsen signert på Norges ambassade i India med direktør for Innovasjon Norge i India, Helge Tryti og ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg som vitner.

- Dette hørtes for utrolig ut til å være sant, så jeg la ned et betydelig arbeid i å verifisere om dette var riktig, og min konklusjon var at dette stemte, sier Helge Tryti til Finansavisen.

Han opplyser ikke om han har lest sluttinnberetningen fra bostyreren etter konkursen i Risk Gruppen.

Den indiske Dr. Pandey opplyses å være eier av selskapet Cloud Forensics med åtte regionale kontorer, 42 avdelinger og syv treningsfasiliteter for over 22.000 mennesker under sin paraply. Virksomheten omtales som Indias ledende leverandør av datasikkerhetssystemer rettet mot det militære og den nasjonale sikkerhetstjeneste.

Google har vanskelig for å finne selskapet, men Martinsen viser til en nettside som omtaler en slik virksomhet, men som ikke knytter hverken Pandey eller andre navngitte personer til seg. Ifølge Dr. Pandey bringer hans 27 fast ansatte og 110 kontraktsarbeidere inn en årlig omsetning på 52,5 millioner dollar.

- Irmi har verdens beste setup og tjenester innen markedet for compliance, nettkriminalitet og analyse. Cloud Forenxics vil nå satse mot det internasjonale finansmarkedet hvor det er et skrikende behov for slike tjenester, sier Pandey.

Han sier at han er blitt kjent med Martinsen via nære venner og at hovedårsaken til at han satser så mye penger er et forestående partnerskap i London knyttet til opplæring, som han selv vil kunne dra stor nytte av.