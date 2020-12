Jakter nye kunder med nytt navn

Så lenge det har vært togdrift i Norge, har også noen hatt jobben med å rengjøre togene. For 166 år siden, da det første toget rullet ut fra hovedstaden mot Eidsvoll, ble det vasket med varmt vann i bøtte, skurekost og klut.

I dag er utstyret, arbeidsoppgavene til renholderne og ikke minst kunnskapen deres ganske annerledes, noe NSB Trafikkservice akter å utnytte når de nå sikter seg inn mot nye markeder.

Kutter bånd med nytt navn

Og for å gjøre seg lekker mot nye kunder, tas et nytt navn i bruk. Etter 20 år som NSB Trafikkservice, skal selskapet heretter hete Agilia. Selskapet er heleid av Vygruppen etter at ISS solgte sin aksjeandel på 45 prosent i NSB Trafikkservice til det statseide togselskapet i september 2018.

Et halvt år senere ble NSB til Vy, men det var ikke naturlig at NSB Trafikkservice ble med på navnendringen.

– Før rengjorde vi alle togsettene til NSB, men da britiske Go-Ahead og svenske Nord kom inn i det norske markedet, måtte vi kjempe om deres kontrakter i konkurranse med andre, sier adm. direktør Marianne Hillestad.

Go-Ahead som kjører tog på det sørlige nettverket i Norge valgte Agilia, mens togoperatøren Nord, som drives av svenske SJ og trafikkerer Dovrebanen og nordover, valgte renholdselskapet Elite.

Agilia har også vunnet anbudet for togpakke Vest, som Vy skal operere de neste ti årene.

– Nå gjenstår to store avtaler - togpakke Øst og lokaltrafikken i og rundt Oslo. Vi akter å levere det beste tilbudet og vinne disse avtalene, sier Hillestad.

NY HVERDAG: Frem til 1. desember ledet var Marianne Hillestad adm. direktør i NSB Trafikkservice. Nå heter selskapet Agilia, som må gå mer aktivt ut i markedet for å sikre nok inntekter til selskapet. Foto: Eivind Yggeseth

Jakter nye inntektskilder

Da NSB Trafikkservice var hoffleverandør av renholdstjenester til NSB, var inntekten stabil, men det var heller ikke rom for å vokse stort mer. Nå som markedet for togrenhold er konkurranseutsatt, må Agilia tenke renhold i nye baner.

NSB Trafikkservice (Agilia) (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 178,8 190,4 Driftsresultat -1,3 3 Resultat før skatt -0,3 2,1 Årsresultat -0,2 1,9

– Vi må tilpasse oss en ny hverdag og kompensere for inntektsbortfallet vi har opplevd det siste året, sier Hillestad.

Ikke bare mistet de deler av arbeidet da togoperatøren Nord valgte en konkurrent av Agilia, men arbeidet de utfører er priset lavere enn før. Det merkes både på topp- og bunnlinje.

I fjor sank omsetningen med 12 millioner kroner eller 6 prosent. Fra å ha levert solide plussresultat siden 2007, med driftsmargin opp mot 10 prosent, var det røde tall å spore i 2019-regnskapet.

NATTARBEID: Når det nærmer seg midnatt starter arbeidsdagen til Frank Brusveen (t.v.) og Gro Anita Oppegård. I Drammen har Agilia mannskap som fjerner graffiti på togene til blant annet Vy. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi øker omsetningen igjen i år, men når ikke budsjettmålet vårt. Vi er i en omstillingsfase og det koster en del, men resultatet vil ende like over plussiden, sier Hillestad.

Bekjemper virus og graffiti

Nå er Agilia på kundejakt og det er noen områder de vil sikte seg inn mot, som de vet de er gode på.

– Mulighetene er mange, men vi er veldig dyktige på å fjerne graffiti. I dag har vi fem ansatte som gjør det på fulltid. Det er blant annet et marked vi ønsker å gå inn i, sier Hillestad.

I tillegg har coronavirusets fremmarsj åpnet et nytt, og litt uventet marked for Agilia.

– Vi desinfiserer togsett, og den kunnskapen vi på kort tid har opparbeidet oss på det området, har ført til at vi har fått avtaler om å desinfisere både skole- og kontorbygg. Kjøpesentre kan også være aktuelle kunder, sier Hillestad.

Hun og de 270 ansatte i det offentlig eide selskapet har forberedt seg på den nye hverdagen i noen år allerede.

Blant annet har man bygd opp et eget salgsapparat, noe man ikke trengte i like stor grad før, da det strengt tatt bare var NSB som var kunde.



– Nå utarbeider vi mange anbud til mulige kunder og regner på alt, så vi kan vinne kontrakter, sier Hillestad.

Selskapet har blant annet signert avtale med Bane Nor om renhold av stasjonsbygninger på Gjøvikbanen, og de er underleverandør til en konkurrent for å tømme septiktanker på togsett.

Fjernt fra kontorrenhold

Nå som man også er fri fra NSB-navnet, kan Agilia også se til utlandet for å vinne kontrakter.

– Vi har foreløpig ikke deltatt i noen anbudskonkurranser utenfor Norge, men på sikt kan det komme til å skje, sier Hillestad.

– Mange driver med renhold. Hva skiller dere fra konkurrentene?

– Togrenhold kan ikke sammenlignes med å vaske et kontorbygg. Fra togene kommer inn på kvelden, til de skal av gårde neste morgen, er det mange avvik som kan oppstå og som må håndteres umiddelbart, sier Hillestad.

Planlegging er alfa og omega, men samme hvor detaljerte planer man legger, skjer det alltid noe uventet med et tog som må løses raskt.

Må håndtere avvik

Et tog kan være forsinket eller bli parkert på feil spor i forhold til hvor utstyr og ansatte befinner seg. Feil på tog oppstår og da må det kanskje innom verksted for reparasjon før renhold kan utføres. Enkelte småreparasjoner kan de ansatte i Agilia utføre.

NYTT NAVN: Ut forsvinner NSB Trafikkservice og inn kommer Agilia.

Håndtering av rundt 70.000 registreringer årlig krever god logistikk. Foruten avvik som kan oppstå, mener Hillestad at Agilias styrke også er at selskapet rengjør både innendørs og utendørs, de gjør småreparasjoner, de desinfiserer og klargjør tog togsett etter strenge sikkerhet- og kvalitetskrav.

– Kunnskapen vi har opparbeidet oss kan overføres til andre områder innenfor renhold og serviceoppgaver, og det er vårt konkurransefortrinn, sier hun.