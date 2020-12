19 år gammel jente har tjent 3,5 mill. på å gi navn til 680.000 kinesiske babyer

Beau Jessup, en 19 år gammel jente fra Storbritannia, laget tilbake i 2015 en navnegenerator og vendt seg mot et kinesisk publikum. Det har vist seg å være en gullgruve.

De siste fem årene har hun gitt navn til hele 680.000 kinesiske babyer og tjent 400.000 dollar, eller 3,5 millioner kroner.

Nettsiden, Special Name, lar vordende foreldre finne kulturelt passende engelske navn for sine babyer.

Da Jessup var 15 år fikk hun idéen og lagde nettsiden, og seks måneder senere hadde hun gitt navn til 200.000 babyer.

– Det var helt tilfeldig, sier Jessup til CNBC.

Komiske misforståelser

Den gang reiste den unge entreprenøren med sin far i Kina og en kollega spurte henne om hjelp til å gi tre-åringen sin navn. På den måten fikk hun innblikk i hvor betydningsfullt det er for kinesere å gi barna sine engelske navn.

Mye av grunnen til at kineserne ønsker vestlige navn, er at det blir enklere å samhandle med vestlige når man har et enkelt navn å uttale.

På grunn av språkbarrierer og sensur i Kina har det enkelte ganger resultert i komiske navn som «Rolex Wang» og «Gandalf Wu».

– Siden Mrs. Wang trengte min hjelp, tenkte jeg at andre kanskje gjorde det også, sier Jessup.

Mange kinesere ønsker vestlige navn på barna sine for å gjøre det enklere å samhandle med andre vestlige mennesker. Foto: Dreamstime

Algoritmer

Den unge briten betalte en web-designer for å lage nettsiden hennes og oppdaterte databasen med mer enn 4.000 jente- og guttenavn.

De besøkende kan velge fem egenskaper av 12 mulige, og basert på algoritmer gir dermed nettsiden et passende navn.

Hele prosessen tar tre minutter. I vipps – så har du et navn til babyen din.

– Jeg gir dem tre passende navn som foreldrene kan velge mellom, og oppmuntrer dem til å snakke med venner og familie i avgjørelsen.

I starten var tjenesten gratis, men nå koster det 7 kroner å få navneforslagene.