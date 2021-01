Går fra Vipps til brukte bøker

– Å få muligheten til å være med i utviklingen av eventyret Bookis var simpelthen en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, sier Kine Bergseth, som også går inn som aksjonær i selskapet.

Bergseth er head of digital marketing i Vipps. Fra mai av blir hun markedssjef i Bookis, som har laget en plattform for kjøp og salg av brukte og nye bøker.

Enviv er navnet på teknologiselskapet som står bak portalen.

Fikk inn Schibsted som investor

Finansavisen fortalte i april 2020 at Bookis hadde fått medieselskapet Schibsted SCH inn som investor i form av et konvertibelt lån på 12 millioner kroner.

Ifølge nettavisen Shifter omsatte Bookis for 15,5 millioner kroner i 2020, opp fra 8,4 millioner året før.

Selskapet vokser raskt i både Norge og Sverige, og rigger seg for lansering i flere europeiske land.

Gjennom hele 2020 opplevde Bookis en vekst i både kunder og antallet solgte bøker. Totalt har tjenesten rundt 140.000 brukere i Norge og rundt 20.000 i Sverige.

– Vi ser at interessen for oss som selskap har vært voldsom, og når vi nå på nyåret opplever en ordentlig økning også i Sverige, samt en kraftig økning i salg av pensum for høyere utdanning, ser vi at behovet for en dyktig markedssjef er stort, sier Arne-Morten Willumsen, medgründer og daglig leder.

– Bergseth passer som hånd i hanske, eller bok i bokhylle, i Bookis. Kine er både strateg, taktiker og praktiker. Det hun har fått til i Vipps, er imponerende, sier Brurok.

GLADE BOKORMER: Arne-Morten Willumsen (f.v.), Kine Bergseth og Lasse Brurok. Foto: Bookis

Han er medgründer og fungerer som markedssjef i dag, men som fortsetter i stillingen som driftssjef (COO).

Scanning av strekkode

På Bookis kan selgere scanne inn strekkoden på bøker de har liggende. Ved hjelp av den unike ID-en slår programvaren opp i databasen, og boken blir registrert for salg.

Når en ny kunde søker etter en bestemt boktittel kommer alternativene opp. Kjøperen kan velge å kjøpe nytt fra en etablert bokhandel eller brukt fra en privat Bookis-selger. Bruktprisen er typisk under halvparten av nyprisen.