Selger for 72 mill. i oljeserviceselskap – Stray kjøper

Braemar Shipping Services har i dag solgt halvparten av aksjene sine i AqualisBraemar – 9,6 millioner – tilsvarende 10,4 prosent av utestående aksjer.

Aksjene ble solgt for 7,50 kroner pr. aksje hvilket betyr at aksjene ble solgt for 72 millioner kroner. Etter transaksjonen eier Braemar like over 9,6 millioner aksjer i AqualisBraemar, tilsvarende 10,4 prosent av utestående aksjer.

Braemar har også 6,5 millioner ytelsesbaserte kjøpsopsjoner. Dersom Breamar utløser samtlige opsjoner vil selskapet eie 16,2 millioner aksjer etter transaksjonen, tilsvarende 17,5 prosent av aksjene.

Stray flagger

Bjørn Stray har i dag kjøpt 720.000 aksjer i AqualisBraemar. Etter transaksjonen eier Stray rett under 4,8 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 5,2 prosent av utestående aksjer.

AqualisBraemar-aksjen stengte til 8,35 kroner i går og aksjene kostet dermed like over 6 millioner kroner.