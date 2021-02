Økte topplinjen, men smell på bunnlinjen

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 14.00

AqualisBraemars resultat for fjerde kvartal ble påvirket av stort valutatap på like over 1 million dollar – 8,4 millioner kroner.

Selskapet fikk et driftsresultat på minus 0,4 millioner dollar, mot et driftsresultat på 0,4 millioner samme periode året før.

Resultatet før skatt ble tap på 2,7 millioner dollar i kvartalet mot minus 1,45 millioner i fjor, av en omsetning på 19,6 millioner dollar. Det er opp fra fjorårets inntekter på 17,8 millioner.

Selskapet hadde en ordrereserve på 76 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal 2020, opp fra 28,3 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal 2020. Kontantbalansen ble også doblet til 30,6 millioner dollar mot 14,1 millioner i forrige kvartal.

– 2020 var nok et transformativt år. Vi fortsetter å se økende etterspørsel for konsultering innen fornybart og venter fortsatt sterk vekst i 2021, sier David Wells, konsernsjef i Aqualis i rapporten.

Styret foreslår et utbytte på 0,25 kroner pr. aksje, som vil bli betalt ut i løpet av første halvår 2021. Utbyttet vil fremover være på halvårlig basis, skriver selskapet i rapporten.

Les hele rapporten her.

Se hele presentasjonen her.

AqualisBraemar (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 19,6 18,8 Driftsresultat -0,4 0,4 Resultat før skatt -2,3 -1 Resultat etter skatt -2,7 -1,5