Underskudd for brødrene Adolfsen

Hospitality Invest, det private investeringsselskapet som er kontrollert av brødrene Roger og Kristian Adolfsen, hadde et resultat etter skatt på minus 11,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. I samme kvartal året før hadde selskapet et overskudd på 152,1 millioner kroner, fremgår det av en melding til Oslo Børs torsdag kveld.

Tyngst i hotell

Roger Adolfsen mener resultatet var tilfredsstillende, markedet tatt i betraktning, og peker i kvartalsrapporten på at driftsinntektene ble påvirket av Covid-19 pandemien. Han peker også på at det var vekst i alle segmenter i kvartalet, sammenlignet med foregående kvartal, utenom i hotellvirksomheten. Adolfsen venter at belegget på hotellene vil være lavt det kommende halvåret også.

Selskapet solgte to eiendomsporteføljer i Pleie-segmentet i kvartalet, noe som bidro med et justert EBITDA på 100 millioner kroner. Han opplyser også om at det er signert avtaler om salg av flere eiendommer i 2021.

Minus for hele 2020

For hele 2020 hadde selskapet et EBITA på 290 millioner kroner, opp fra 232 millioner kroner i 2019. Resultat før skatt endte imidlertid på minus 206,5 millioner kroner, mot et overskudd på 133,3 millioner kroner i 2019.

Driftsinntektene endte på 8,6 milliarder kroner, opp fra 8,3 milliarder kroner i 2019.

Kontantstrømmen fra driften var på 909,1 millioner kroner i 2020, opp fra 584,3 millioner kroner i 2019. Selskapet gikk ut av 2020 med kontanter og tilsvarende likvider på 704,1 millioner kroner, som var opp 277,8 millioner kroner fra 403,4 millioner kroner ved utgangen av 2019.

