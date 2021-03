VOKSER: – Vi gikk inn i julen i fjor med en omsetning på 8,5 millioner kroner allerede sikret for det nye året, sier daglig leder i Reodor, Nassir Achour (nummer to f.h.). Her sammen med sine Reodor-kolleger. I løpet av 2021 skal staben økes til 15-20 personer. Foto: Michael Angeles