SIKTER HØYT: – I 2023 forventer vi å ha rundt 24.000 annonser og et brutto omsetningsvolum på over 200 millioner kroner via portalen. AniPorts inntjening er 14 prosent av dette, sier AniPort-sjef Karoline Solberg Heim (i rød bukse). Her sammen med de øvrige tre AniPort-gründerne. Foto: AniPort