Kjøpte i Sverige, snuser på Finland

I 2020 omsatte konsernet for 1060 millioner kroner.

EBITDA endte på rundt 38 millioner kroner, omtrent det samme som året før, mens resultat før skatt ble rundt 7 millioner kroner.

– 2020 og coronapandemien ble brutal for oss, akkurat som for alle andre. Vi måtte permittere mange av våre ansatte, spesielt i skole og barnehage. Men etter åpningen klarte vi å riste av oss nedgangen, og totalt for året endte vi med en liten omsetningsvekst. Av alle de andre store bemanningsaktørene, er vi kommet best ut av krisen, sier Myrseth.

– Hvordan er dere blitt påvirket av reiserestriksjonene?

– Flere bransjer er avhengig av kvalififisert arbeidskraft fra utlandet. Nå som vi ikke kan rekruttere ansatte utenfor Norges grenser, må vi tiltrekke oss folk som allerede er i Norge. I mellomtiden bygger rekruttererne våre opp kandidatbasen, og yter service til de Eterni ansatte som allerede er her.

Kjøpte i Sverige i fjor

– Bortsett fra corona var den viktigste utviklingen i fjor at vi satser utenfor Norges grenser. Vi har en stab på rundt 20 i Sverige, og rundt 350 utleide medarbeidere. Ambisjonen er å gjenta i Sverige det vi har fått til i Norge. Markedet er dobbelt så stort, sier Myrseth.

Eternis Sverige-kontor ligger i Västervik, 28 mil sør for Stockholm. I tillegg har selskapet avdelingskontorer i Gøteborg, Stockholm, Malmø og Karlstad.

– Hva gjør dere annerledes?

– Det er viktig å ha et norsk og lokalt alternativ som ikke blir styrt fra USA, Sveits eller Nederland. Vi leier ut ansatte, slik andre bemanningsbyråer gjør, men vi vil gjøre det litt smartere, litt mer effektivt og samtidig ha det mer gøy på arbeidsplassen enn våre konkurrenter. Dette er en people business, og vi kunne aldri klart vår veksthistorie uten særdeles dyktige ansatte, sier Myrseth.

– Hvor store kan dere bli?

– Hvis vi skal utfordre Randstad, Manpower og Adecco må vi opp i 4 milliarder kroner på nordisk nivå, og det er ingen umulighet. Vi kan kanskje strekke oss mot 1,4 milliarder kroner i omsetning i 2021.

Myrseth er åpen for en satsing utenfor Norden også, men vil bli stor i de nordiske landene først.