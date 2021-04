Vil vinne verden med vin, Trump og Mao

BERGEN: Grunnprinsipper i ledelse. Donald Trumps liv. Kinas utvikling fra Mao til økonomisk supermakt. En innføring i vinsmaking. Det er noen av temaene miniforlaget 29 Minute Books tar for seg.

– Jeg elsker fakta, men hater å lese lange bøker. Jeg har lyst til å lære mer om breklatring, psykologi og teoriene til Steven Hawking, men problemet er at jeg aldri får lest de bøkene. Så ideen vår er rett å slett å pakke interessant innhold inn i et tilgjengelig format, sier Frank Homme, daglig leder i 29 Minute Books.

Homme beskriver seg som en «kronisk gründertype». Han er utdannet bedriftsøkonom fra BI, er tidligere journalist i TV2, og har siden 2003 jobbet med en rekke gründerprosjekter, blant annet med Idar Vollvik i Geddit.

Et middagsselskap med venner i 2015 avfødte ideen om 29 Minute Books; eller rettere sagt 100 Minute Books.

– Vi begynte med tre ganger så lange foredrag som vi har i dag, og med innhold på norsk. Etterhvert gjorde vi om: Vi kuttet ned på lengden og utga alt stoff på engelsk, slik at vi kan nå flere hundre millioner i stedet for bare fem millioner nordmenn, sier Homme.

Hommes kompanjong, styreleder og medeier i bedriften heter Kristian Jæger.

Han er medeier og styremedlem i Jæger Gruppen, som er forhandler for bilmerkene BMW og Mini på Vestlandet.

Konsernet har 1,6 milliarder i omsetning, og har inntekter fra eiendom i tillegg til bilsalget.

Har 70 forfattere i stallen

Homme har jobbet på heltid med bedriften siden slutten av 2015, og siden da har han solgt lydbøker før 1,5 millioner kroner.