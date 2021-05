Solid ordreinngang og rekordstor ordrereserve

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Multiconsult leverte driftsinntekter på 979 millioner kroner i første kvartal, marginalt opp fra 993 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet kom inn på 98 millioner kroner, og tilsvarer en margin på 10,1 prosent. Fire færre arbeidsdager i årets første kvartal, sammenlignet med fjoråret, medførte en svekket kalendereffekt for driftsresultatet på 56 millioner, ifølge kvartalsrapporten.

Resultatet før skatt svekket seg litt og endte på 86 millioner, mot fjorårets 109 millioner kroner.

– Jeg er godt fornøyd med starten på året og at vi har stabilisert oss på et tilfredsstillende lønnsomhetsnivå og et godt salg, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult, i en melding fra selskapet.

Resultatet i kvartalet påvirkes positivt av høyere faktureringsgrad, solid prosjektgjennomføring og reduserte driftskostnader, ifølge selskapet. Ordreinngangen endte på om lag 1,4 milliarder kroner, noe som er 6,8 prosent høyere enn samme periode i 2020. Selskapet kan vise til en all-time-high ordrereserve på 3,58 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, noe som er økning på 15,5 prosent sammenlignet med 2020.

Les hele kvartalsrapporten her.

Multiconsult (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 979 993 Driftsresultat 98 117 Resultat før skatt 86 109 Resultat etter skatt 66 84