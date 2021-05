Sikter mot å passere Foodora i år

For å kapre en større del av onlineomsetningen lanserer Just Eat en ny app og ny teknologisk plattform.

– For restaurantenes del betyr dette bedre og enklere ordremottakelse, i tillegg til at de løpende kan følge med på omsetning og inntjening. Når restaurantene får et helt nytt verktøy, vil kundene nyte godt av at at leveringstiden på maten kortes ned, sier Boldt.

Skal satse på elsykler

– Dere akter å passere Foodora i år, men i bybildet i Oslo er det i dag Foodora- og Wolt-budene som dominerer?

– Det skyldes at 25 prosent av vår virksomhet er levering. Resten er bestilt mat som restaurantene leverer selv; altså ikke med Just Eats bud. Til sammenligning er nesten 100 prosent av Foodoras og Wolts virksomhet levering med egne bud, sier Boldt.

Han forteller at Just Eat i dag bare har 20 oransje Just Eat-biler kjørende på norske veier.

– Fremover kommer det mange flere Just Eat-biler, i tillegg til at vi skal lansere levering med egne elsykler.

Just Eat dekker mange byer i Norge med sin tjeneste, men tilbyr kun levering i Oslo, Lillestrøm og Bergen. Planen er å utvide til ytterligere to-tre byer i 2021. Selskapet har over 125.000 kunder og snart 1.000 restaurantpartnere i Norge; blant annet Burger King, Olivia og Los Tacos.

– Tror du ikke at takeaway-markedet vil stupe når restaurantene får gjenåpne?

– Mange nordmenn vil nok elske å spise på restaurant når dette igjen blir mulig, men jeg tror at kundene har fått øynene opp for takeaway som et godt alternativ til matlaging i en travel hverdag. I Australia og på New Zealand, som coronamessig lever nesten normalt nå, har man fastholdt det høyere nivået på takeaway også etter at restaurantene åpnet igjen, sier Boldt.

Just Eat.no omsatte for 33 millioner kroner i 2019. Boldt ønsker ikke å opplyse 2020-omsetningen.