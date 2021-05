Endelig beslutning: Schibsted må selge Nettbil igjen

Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhold i vedtaket om å forby Schibsteds overtagelse av bruktbiltjenesten Nettbil.

Oppkjøpet ble først kjent sent i 2019 , da Schibsted opplyste om kjøp av 67 prosent av aksjene fra Aller Media og Tjuvholmen Ventures. I fjor sommer varslet Konkurransetilsynet at inngrep kunne bli aktuelt og at transaksjonen kunne bli stoppet. 11. november 2020 vedtok tilsynet at Schibsted måtte selge Nettbil igjen.

Måneden etter mottok tilsynet klage på dette vedtaket. Klagen er nå behandlet, der det slås fast at foretakssammenslutningen forbys.

Schibsted må nå selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet, opplyses det.

– Vi er godt fornøyd med vedtaket fra Konkurranseklagenemnda, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en melding torsdag. Han utdyper:

– Nettbaserte markedsplasser og andre digitale plattformer blir stadig viktigere for norske forbrukere. Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Nemndas vedtak stadfester tilsynets oppfatning om at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn.

Finn eies av Schibsted.