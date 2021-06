Sopra Steria skal doble i Bergen etter oppkjøp

– KOMPLETTERER HVERANDRE BRA: Sopra Steria-sjef Kjell Rusti. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Konsulentselskapet Sopra Steria har overtatt Bergen-baserte Labs, og etablerer seg dermed i Bergen med mer enn 50 ansatte, opplyses det i en melding.

«Vi har veldig mange felles verdier med Labs. Vi er begge opptatt av å skape den beste arbeidsplassen for våre medarbeidere, og vi har begge et tett og godt samarbeid med kundene våre. Vi kompletterer hverandre meget bra både i forretninger og kultur», sier Sopra Steria-sjef Kjell Rusti i en kommentar.

Han mener Sopra Steria med kjøpet skaffer seg et et forsprang innenfor kunde- og brukerorienterte design- og utviklingstjenester. Dessuten styrkes konsulentgiganten innen digital markedsføring.

Dobling i Bergen

Sopra Steria har til hensikt å skape flere nye arbeidsplasser innen digitalisering i Bergen etter denne handelen.

«Vi regner med å bli over 100 konsulenter innen ett år», heter det fra Rusti.

Labs omsatte i fjor for 94 millioner kroner. Selskapet var tidligere eid av Media Bergen.

«Vi gleder oss til å nå ha et enda sterkere fagmiljø i ryggen overfor våre eksisterende kunder. Dette vil gi merverdi for disse relasjonene i fremtiden. Vi vil fortsette som et selskap med viktig lokalkunnskap om Bergen, og nå med enda sterkere krefter på laget», sier Labs-sjef Hans Petter Ulstein.