Et postkort til norske bedrifter reddet selskapet fra konkurs

Men alt har likevel ikke gått på skinner for Bjørvik, som nå har kontorer i Oslo og Trondheim og over 30 ansatte på lønningslistene. Full av selvtillit skulle de bli globale og satset alt i London, New York og Stockholm. Au, da…

På et tidspunkt, da dotcom-boblen sprakk, var de også i villrede. Alt var mørkt.

– Da slo vi kron og mynt om vi skulle fortsette.

Men et kronestykke som datt ned på riktig side kombinert med postkort til samtlige bedrifter i Norge, skulle bli redningen. I denne episoden får du høre mer om gründerens vei hit og veien videre.

Vi elsker besøk! Har du en historie du har lyst til å dele med oss har vi kaffen klar. Inviter deg selv på veienhit@finansavisen.no

Lytt til Veien hit på denne siden, eller abonner på Apple Podcasts eller Spotify.