Ecit-dominert selskap opp 3.500 prosent på én uke

En illikvid revisjonsaksje har fått ben å gå på på Stockholmsbørsen de seneste par dagene. Mandag steg aksjen i 51 kroner, opp over 390 prosent. Rundt 10.30 tirsdag formiddag stanset Stockholmsbørsen handelen i den Nasdaq First North Growth-noterte aksjen, da den sto i 202 kroner, opp 296 prosent for dagen.

Forrige tirsdag stengte aksjen i 5,50 kroner, dermed har aksjekursen steget med 3.500 prosent på én uke, og selskapets børsverdi har økt fra 150 millioner til nærmere 3 milliarder svenske kroner.

På det meste var kursen oppe i 358 kroner tirsdag morgen.

– Ingen grunn

Både mandag og tirsdag denne uken har styret i Modern Ekonomi gått ut med pressemeldinger hvor de presiserer at de ikke kjenner til noen informasjon knyttet til selskapet som motiverer kursoppgangen.

Spareøkonom Joakim Bornold i Söderberg & Partners sier til Dagens Industri at dette er et typisk tilfelle av at småsparere driver kursen i en aksje med liten «free float,» og at det eneste som kan stanse den er et større nedsalg.

– Alle profesjonelle holder seg langt unna. Dette er ikke noe man vil være involvert i. Det blir et småsparerspill, sier Bornold til DI.

– Det eneste rådet jeg kan gi er, sitter du på aksjer, selg dem.





Ecit-oppkjøp

I fjor høst la det Euronext Growth-noterte selskapet Ecit inn bud på selskapet bud på selskapet.

I november i fjor tilbød Ecit aksjonærene 3,90 kroner pr. aksje, noe som den gang priset selskapet til knappe 58 millioner kroner, styret i selskapet anbefalte aksjonærene å akseptere.

Ecit lyktes kun å kjøpe opp 87,5 prosent av aksjene i Modern Ekonomi, og er således største aksjonær i selskapet, men eier ikke nok til å kunne tvangsinnløse de resterende aksjonærene.

11. juni i år meldte selskapet at det ville søke om å strykes fra Stockholmsbørsen.

I søknaden om avnotering ble det påpekt at det var liten likviditet i aksjen. Eksempelvis ble det i mai kun gjort 76 handler på til sammen 165.000 kroner i Modern Ekonomi- aksjen.

Tirsdag la selskapet, som har avvikende regnskapsår, frem omsetning og EBITDA-resultat for periode 1. oktober 2020 - 31. juli 2021. I løpet av halvåret omsatte selskapet for 86,3 millioner svenske kroner og et EBITDA-resultat på 6,1 millioner.