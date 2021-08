Multiconsult-aksjen har steget 350 prosent siden mars i fjor

– Vi har et godt resultat i andre kvartal og fortsetter den positive utviklingen vi har hatt. Vi har et godt salg, en styrket ordrereserve og vi har også gjennomført et viktig strategisk oppkjøp. Vi ser også at kostnadssiden fortsetter å gå ned, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Multiconsult leverte et resultat på 114,6 millioner kroner i andre kvartal 2021, tilsvarende en EBIT-margin på 11,6 prosent.

Halvårsresultatet endte på 213,1 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin på 10,8 prosent.

– Vi hadde et svært godt første halvår i fjor. Det at vi leverer på samme høye nivå i år, viser at vi har stabilisert oss på et godt og bærekraftig lønnsomhetsnivå, sier Bergly.

Ordreinngangen i andre kvartal var på 1.080 millioner, som gir en stabil ordrereserve på 3.513 millioner kroner.

– Det er gode utsikter i alle forretningsområdene der vi opererer og vi går ut av halvåret med en veldig god ordrereserve, sier Bergly.