Hintet om store kontrakter

Ingeniørkonsulentselskapet AqualisBraemar leverte et godt andre kvartal omsetningsmessig, men hard beskatning sørget for at bunnlinjen ble svakere enn i fjor.

Driftsinntektene økte fra 19,2 millioner dollar til 38,2 millioner dollar i år, god hjulpet av LOC-fusjonen. Det sendte også driftsresultatet opp til 2,3 millioner dollar fra 1,6 millioner i fjor.

Inkluderer man LOCs tall for andre kvartal 2020 begrenser omsetningsøkningen seg til 9 prosent.

Resultatet før skatt endte på 1,9 millioner dollar, mot 1,4 millioner i fjor. Skatteutgiftene ble imidlertid økt fra 223.000 dollar til hele 778.000 dollar. Det sendte bunnlinjen ned til 1,1 millioner dollar, mot 1,2 millioner i fjor.

AqualisBraemar Tilbyder av maritim- og ingeniørkonsulenttjenester til offshore olje- og gassindustrien.

Har hovedkontor i London, og adm. direktør er David Wells.

Har 62 kontorer i 38 land, og 922 årsverk.

På tvers av segmentene shipping, olje og gass og fornybart har selskapet en ordrebok på 64,9 millioner dollar, opp fra 20 millioner dollar på samme tid i fjor.

– Jeg tror vi vinner noen store kontrakter ganske snart, forhåpentlig kan jeg si mer om det i løpet av tredje kvartal, sier adm. direktør David Wells under en forhåndsinnspilt kvartalspresentasjon publisert fredag ettermiddag.

Samtidig minner han om at andre kvartal historisk er selskapets beste, ettersom tredje og fjerde kvartal ofte påvirkes av monsunsesong og høytider.

Vrir mot fornybart

Wells peker også på at fornybarsegmentet utgjør en stadig større del av kaken.

Fornybarinntekter sto ni andre kvartal for 29 prosent av inntektene og har med det gått forbi den maritim-sektoren i størrelse og blitt selskapets nest største forretningsområde.

I løpet av kvartalet har selskapet åpnet to nye kontorer, ett i Marseille under merkenavnet Innosea for å være i nærheten av sør-europeiske fornybarprosjekter til sjøs.

Wells trekker frem at selskapet også har gjort et innhugg i det kinesiske havvindmarkedet og er i dag involvert i tre nybyggingsprosjekter for oppjekkbare vindserviceskip i Kina.

Olje og gass er fremdeles det største forretningsområdet, og står for 49 prosent av konsulentselskapets inntekter i andre kvartal.

Selskapet har utbetalt 0,25 kroner pr. aksje i utbytte, og selv om ingenting er endelig bestemt, gir selskapet uttrykk for at aksjonærene kan vente seg det samme også for andre kvartal.