Innsider kjøpte aksjer for 907.000 etter kvartalstall

Torsdag kjøpte Vestland Invest AS, et selskap kontrollert av Erik Langaker, 15.000 aksjer i Zalaris til en gjennomsnittskurs på 60,48 kroner, tilsvarende litt over 907.000 kroner.

Langaker er styremedlem og primærinsider i Zalaris.

Etter denne transaksjonen har Erik Langaker, direkte eller indirekte, litt over én million aksjer i Zalaris.

Kvartalstall

Torsdag presenterte Zalaris sine kvartalstall. Lønnings- og HR-selskapet hadde inntekter på 185,4 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 13 millioner fra samme periode i fjor.

Ordinært driftsresultat sank fra 7,4 til 3,1 millioner mens justert driftsresultat endte på 11,4 millioner, mot 12,7 millioner for ett år siden.

Kontantbeholdningen ved utgangen av perioden utgjorde 212 millioner kroner, 83 millioner mer enn på samme tid i fjor. Zalaris hentet 120 millioner kroner i en emisjon i juni.