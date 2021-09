Pandemi ga inntektsboom for Foodora

Mer hjemmetid og mindre tid i butikken og på restaurant, gjorde at matleveringstjenesten Foodora fikk et hopp i inntektene sine samtidig som at underskuddet krympet.

I fjor fikk Foodora 344 millioner kroner i driftsinntekter. Det er økning på 136 prosent sammenlignet med 2019. Årsresultatet endte på minus 35,4 millioner kroner. Det er likevel en forbedring fra 2019, da matleverandøren tapte 53,6 millioner kroner. Foodora har gått i underskudd samtlige år de har operert i Norge.



Ved utgangen av 2020 var Foodora representert i 17 byer i Norge. Det er en økning på 7 byer i løpet av året.

– Vi har en tydelig strategi, der det blir investert i å skape og utvikle et helt nytt marked. 2020 var et helt spesielt år. Men planen vår, også for lønnsomhet, er den samme som den alltid har vært, sier daglig leder i Foodora Norge, Elisabeth Myhre.

Har åpnet fysisk butikk

I februar åpnet Foodora sin første egne dagligvarebutikk i Oslo, Foodora market. Og ifølge daglig leder var det såpass stor suksess at de har fått åpnet ytterligere fem butikker i Oslo, Trondheim og Bergen i rekordfart.

– Det er svært gledelig å se at utviklingen går rett vei, sier Myhre. '

Til tross for den sterke veksten, innrømmer Foodora Norge-sjefen at det har kostet.

– Det har krevd mye ressurser og intenst arbeid å tilpasse oss situasjonen. Jobb nummer én, har vært å ta imot alle partnere som ønsker å samarbeide med oss, sier hun.