Går til søksmål for å beholde Nettbil

Schibsted går nå til søksmål for å beholde bruktbilsalgsnettstedet Nettbil, melder BilNytt.no.

BEKREFTER: Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet bekrefter overfor bransjenettstedet at Schibsted har gått til søksmål mot tilsynet.

Ifølge Nese er dette første gang en avgjørelse i Konkurransetilsynet blir tatt for retten.

Tidligere i år fattet Konkurranseklagenemnda en endelig beslutning om at Finn.no-eier Schibsted må selge Nettbil, etter at Konkurransetilsynets beslutning i fjor ble anket av mediekonsernet.

– De har benyttet seg av ankemuligheten som ligger i å gå til søksmål, og dermed bragt eierspørsmålet inn for rettssystemet, sier Nese til BilNytt.no.

Schibsted bekrefter

«Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Nemndas vedtak stadfester tilsynets oppfatning om at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn», het det fra Konkurranseklagenemnda i mai.

Schibsted mener imidlertid avgjørelsen er gal. Kommunikasjonsdirektør Atle Lessum bekrefter også søksmålet overfor BilNytt.no.

– Vi ønsker nå å prøve saken for domstolene, og har derfor bestemt oss for å benytte oss av adgangen vi har til å anlegge søksmål.

Schibsteds kjøp av Nettbil ble først kjent sent i 2019 , da Schibsted opplyste om kjøp av 67 prosent av aksjene fra Aller Media og Tjuvholmen Ventures. I fjor sommer varslet Konkurransetilsynet at inngrep kunne bli aktuelt og at transaksjonen kunne bli stoppet. 11. november 2020 vedtok tilsynet at Schibsted måtte selge Nettbil igjen.