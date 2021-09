Arctic Securities: IT-selskapet er godt posisjonert

Arctic Securities forventer ifølge en analyse at et økt antall bedrifter vil revurdere måten de opererer på og redefinere støttefunksjoner som "ikke-kjerneaktiviteter, skriver TDN Direkt.

Det er et resultat av meglerhusets forventning om fortsettende digitalisering og automasjon som igjen vil gjøre det vanskeligere å gjøre finans- og regnskapsoppgaver samt IT-funksjoner «in-house».

«Ecit er godt posisjonert for å dra nytte av den strukturelle økningen i outsourcing, ettersom selskapet tilbyr kunder konkurransedyktige priser, fleksibilitet og skalerbarhet», heter det fra analytikerne.

Ifølge nyhetsbyrået har Arctic i DCF-analysen brukt en terminalvekstrate på 2 prosent utover 2025, samt en vektet kapitalkostnad (WACC) på 7 prosent. Videre fremhever meglerhuset at kursmålet impliserer en EV/ebit på 29,1x basert på 2022-estimater.

«Dette er noe vi argumenterer for at er rettferdig gitt selskapets stødige lønnsomhetsmarginer og sterke vekstmomentum», heter det fra Arctic Securities.

Marginalt svakere

31. august rapporterte IT-selskapet ECIT tall for andre kvartal som viste at selskapet økte inntektene, i tillegg til utgiftene. Bunnlinjen endte dermed marginalt svakere enn fjoråret for selskapet som ble notert på Oslo Børs i mai i år.

Omsetningen ble økt fra 445 millioner i fjor til 624 millioner i år. Det hjalp imidlertid lite når direkte kostnader økte fra 92 til 130 millioner og lønnskostnader fra 265 til 370 millioner.

Det sendte driftsresultatet til 30 millioner mot 27 millioner i fjor.

Finansielle kostnader på 7 millioner sørget også for at resultatet før skatt endte på 23 millioner mot 27 millioner i fjor.

ECIT pekte i rapporten på at noteringen i mai har krevd mye oppmerksomhet og at det har hatt innvirkning på driften i første halvår, og anser dermed prestasjonene som akseptable.

Selskapet ser noteringen som en fordel i tiden fremover.