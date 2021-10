Da hun var 22 år hadde hun null utdannelse, null jobb og masse gjeld. – Jeg var ikke stolt. Det hjalp lite med store pupper og dyp utringing, sier hun og forteller hvordan det absolutte lavmål nå har gitt House of Math innpass i alle verdens land. Bare det siste året har hun ansatt 130 personer og antallet vokser hver måned. Nå har hun 190 på lønningslisten. Siden vi møtte gründeren forrige gang har hun også gått på Harvard og Stanford.

– Jeg har brukt 15 år på å bli en del av en industri som er verd 7.000 milliarder dollar. Jeg skal bygge verdens største matteportal. Der er alt elevene trenger fra 1.-13. klasse med quiz, digitale og analoge oppgaver, gaming og annet som fører dem korteste vei fra der de er til dit de skal, sier «Mattedama» som ble gründer utelukkende fordi hun trengte penger. På et tidspunkt hadde hun så mye penger i nattbordskuffen at det ble et problem.

GOD STEMNING: Mattedama byr på seg selv i denne episoden av Veien hit. Foto: Hilde Oreld

I denne episoden forteller hun hvem som er gode i matte og hvorfor, hva som skal til for å bli god, og at det er en stor misforståelse at de som er svake i matte skal ha mindre lekser.

– Nei, de skal ikke det. Her handler det ikke om hvilket klassetrinn elevene går på, men på hvilket trinn mattekunnskapene er. Det undersøkes med en enkel quiz, så begynn der. I snitt er det fem år mellom den sterkeste og svakeste eleven i en klasse, og det er ikke uvanlig med åtte års forskjell. Det er derfor det ikke kan gå bra med én lærer til 30 elever.

Her er historien om virkelighetens Askeladden som har fått innpass i 197 av verdens kanskje 196 land.

– Det er fordi det er uenighet om hva som regnes som et land og ikke, sier energibunten fra Oslos østkant.

