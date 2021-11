Heidi Myrmo (39) har en lidenskap for perfeksjonering og prosesser, og en tidligere karriere som fungerende daglig leder for en mobiloperatør. For fire år siden hoppet hun av for å bli gründer på heltid. Hun var i barselpermisjon med sin førstefødte og har utviklet et planleggingsverktøy for bryllup - en plattform hun selv savnet. For tre år siden ble Bryllupshjelperen lansert. Allva-gründeren har fått innvilget Skattefunn og penger fra Innovasjon Norge. Mange tusen brudepar har nå registrert seg på plattformen, og for å å få fart på utviklingen og målet om å satse vokse utenlands, hadde Myrmo i tre måneder planlagt Folkeinvest-kampanjen.

– Jeg hadde smerter i rygg og nakke, men tenkte at det er helt naturlig på hjemmekontor. Samtidig ville ikke smertene gi seg, så jeg tok en MR. To timer før investerings-kampanjen fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått uhelbredelig kreft med spredning. De har vært en utfordring å gå på cellegift og snakke med investorer, forteller hun i denne episoden av Veien hit.

ÅPENHJERTIG: Heidi Myrmo er ekstremt positiv og gir ikke opp tross en uhelbredelig kreftdiagnose. Foto: Hilde Oreld

Hun forteller også om hvor det oftest går galt i bryllupsplanleggingen. Det er sjelden blomster som er problemet, men enkle ting som salt, pepper, kaffefiltre, søppelsekker og hvordan bruden skal få gått på do når hun har på seg brudekjole.

– Jeg har hørt om alt fra Ikea-poser til søppelsekker, sier gründeren som plutselig har kommet i en situasjon hvor hun også må tenke kortsiktig, samtidig som selskapet skal gå videre uten at hun nødvendigvis er til stede.

