DOBBEL LYKKE: Kjell Nybråten (nummer to f.v.) eier 44 prosent av aksjene i Scienta og 34,5 prosent i Agitec som nå kjøpes av The North Alliance. Fra venstre: Daglig leder Bjørn Jåsund i Agitec, Thomas Høgebøl (arbeidende styreleder og grunnlegger av The North Alliance), finansdirektør Lars Kreken i The North Alliance og daglig leder Kristine Bjørnstad i NoA Ignite Norway. Foto: NoA