Markant nedtur for Sonans

Sonas Holding fikk et resultat før skatt på 21,6 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot 28,3 millioner samme periode året før.

Driftsresultatet var 27,8 millioner kroner i kvartalet (39,9), av en omsetning på 130,9 millioner kroner (131,0).

Sonans Holding skriver at etterspørselen for høyere utdanning øker i Norge, og at selskapet er godt posisjonert som markedsledende leverandør av privat utdanning. Totalt sett forblir de langsiktige finansielle ambisjonene uforandret for gruppen, understreker Sonans Holding, men legger til at covid-19-pandemien har ført til et raskere skift enn ventet i studentmiksen fra campus til online, hvilket vil blant annet påvirke Sonans Utdanning på kort sikt.

På grunn av svakere salgstall enn forventet de siste ukene av høsten, vil vekstraten for Oslo Nye Høyskole være noe lavere enn indikert i rapporten for andre kvartal. De forventer nå en omsetningsvekst på 20 prosent. Totalt sett nedjusteres også de finansielle målene for Sonans Utdanning noe på kort sikt, samtidig som det langsiktige målet om omsetningsvekst på 5 prosent opprettholdes.