Den finske matleveringstjenesten Wolt ble etablert i 2014 og lansert i Helsinki året etter i samarbeid med ti restauranter. Siden er virksomheten blitt utvidet til 23 land og rundt 130 byer – Norge-lanseringen fant sted i 2018 – med leveringer for 30.000 restauranter og handelspartnere. Nå er selskapet solgt for hele 7 milliarder euro, eller 69 milliarder kroner.

Kjøper er den amerikanske giganten DoorDash, som selv ble etablert i 2013 og nå opererer i mer enn 7.000 byer i USA, Canada, Australia og Japan.

Transaksjonen gjøres opp kun med DoorDash-aksjer.

Blant Finlands største avtaler

Prisingen gjør handelen til en av de største finske fusjons- og oppkjøpstransaksjonene (M&A) noensinne, og den største i Finland de seneste fem årene, ifølge Bloomberg.

OVERRASKET: Miki Kuusi, adm. direktør og en av gründerne i Wolt. Foto: Wolt

Den overgås kun av salgene av spillutviklingsselskapet Supercell i 2016 og telekomselskapet Telia Finland i 2002. Disse transaksjonene var begge på rundt 8,6 milliarder dollar, mot Wolts cirka 8,1 milliarder dollar nå, ifølge nyhetsbyrået.

Wolt-dealen overgår også Microsofts Nokia-kjøp for åtte år siden.

Wolt-navnet videreføres

Selv opplyser Wolt, gjennom medgründer og adm. direktør Miki Kuusi, at DoorDash-handelen kom overraskende på.

«Dette kommer oppriktig som en overraskelse, også for meg», heter det fra Kuusi, som legger til at DoorDash-prosessen startet for litt over en måned siden ved at DoorDash-sjef Tony Xu tok kontakt og ville snakke.

Nå som de to leveringsaktørene går sammen, vil Kuusi bli leder for den internasjonale virksomheten i DoorDash.

Wolt beholder imidlertid både sitt navn og sine tjenester etter dealen, som ventes å bli sluttført i løpet av første halvår 2022.