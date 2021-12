Gjensidige kjøper veihjelp for milliardsum

Gjensidige Forsikring har avtalt å kjøpe Falcks veihjelpsselskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen fra Falck-gruppen for 1,4 milliarder svenske kroner på kontant- og gjeldfri basis, fremgår det av en melding.

Transaksjonen er ventet gjennomført i første kvartal 2022, avhengig av regulatorisk godkjennelse. Avtalen vil redusere solvensmarginen i Gjensidige med rundt 12 prosentpoeng, basert på tall pr. 30. september.

Falck er en ledende aktør innen veihjelp i de fem landene, med over 1.400 bergingsbiler fordelt på 370 stasjoner. Selskapet hadde 280.000 oppdrag i 2020, og en omsetning på 75,8 millioner euro, som tilsvarer nær 800 millioner kroner.

– Falcks veihjelpsaktiviteter passer svært godt inn i Gjensidiges strategi for å tilby kundene et bredere tilbud av tjenester knyttet til bilhold. Vi ser frem til å videreutvikle Falcks veihjelpsaktiviteter under vårt eierskap, til fordel for alle Falcks nordiske veihjelpskunder, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.