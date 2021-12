Accountflow-gründer Daniel Jara har regnskapsbakgrunn fra Amesto og KPMG og er ikke i tvil om at avstemming av regnskap kan gjøres eksepsjonelt mye raskere: – Jeg brukte to dager på det de andre brukte tre uker på. Jeg er litt lat, og derfor er jeg opptatt av effektivitet, innrømmer han.

På egen gründerreise har han gått tom for penger, StartupLab krevde at han skulle si opp jobben og folk rundt ham mente han var spinnvill. Og en ting som var sikkert, var at Jara i hvert fall ikke skulle drive med regnskap…

I denne episoden forteller han blant annet hvorfor det er en idé å droppe Excel-arkene hvis du er regnskapsfører, og hva som er trikset for å få ned tiden og kostnadene forbundet med føring av regnskap.

