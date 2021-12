Voi henter én milliard kroner

Voi Technology har hentet 115 millioner dollar, tilsvarende over én milliard kroner, i en ny finansieringsrunde ledet av Raine Group og VNV Global. Kapitalinnhentingen skjer etter et nytt rekordår for det svenske selskapet, ifølge en pressemelding.

Siden Voi ble etablert i 2018 har det hentet totalt 430 millioner dollar i gjeld og egenkapital, mens i år beløper kapitalinnhentingen seg til 160 millioner dollar.

Ifølge Dagens Industri har investeringsrunden skjedd gjennom en kombinasjon av aksjer, konvertibel og lånefinansiering med litt forskjellige vilkår. Derfor varierer prisingen mellom 900 millioner dollar og 1 milliard dollar, tilsvarende 8,1 til 9 milliarder kroner før penger.

Målet er å gjøre en børsnotering i løpet av 2022, ifølge avisen.

Voi vil i 2021 oppnå en inntektsvekst på 140 prosent år-over-år, samtidig som lønnsomheten forbedres. Dette skjer samtidig passert som antall turer passerer totalt 90 millioner turer siden oppstarten.