Leveringstjenesten Doordash har innført et krav om at alle ansatte – inkludert konsernsjefen – må gjøre leveringer gjennom appen minst én gang i måneden, melder CNN.

Dersom de ikke kan gjøre leveringer kan de gjøre andre tjenester som å kikke over skulderen på kundeservice-ansatte i konsernet.

– Ansatte skal få førstehåndskunnskap om hvordan teknologien vi bygger bidrar til å styrke lokalsamfunnet, som igjen vil hjelpe oss i å bygge et bedre produkt, sier en talsperson i DoorDash.



Ikke fornyød

Alle ansatte er imidlertid ikke like fornøyde med løsningen. En av dem skriver at han tjener 400.000 dollar – rundt 3,5 millioner kroner – i året, og har tatt til de anonyme forumet Blind og lagt ut et lettere hissig innlegg.

– Obligatorisk WeDash starter fra neste år. Du er nødt til å levere en gang i måneden. Jeg meldte meg ikke på dette, og det sto ikke noe om dette i jobbeskrivelsen, sier han.



Posten har i skrivende stund fått 1.892 kommentarer siden 19. desember.

– Ikke akseptabelt på noen som helst måte, skriver en Blind-bruker som jobber i eBay.

Andre tar imidlertid WeDash i forsvar.

– De fleste av mine kollegaer og jeg er spente. DD betaler godt og jeg forstår bedre hva jeg jobber med, sier en annen.