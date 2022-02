– For å vokse videre trenger vi lokaler, kunder og flere ansatte. Nå har vi lokaler og kunder, sier Henrik Apall, driftssjef og medgründer i massasjekjeden Squeeze.

I løpet av 2021 åpnet Squeeze nye klinikker i Stor-Oslo, i tillegg til å etablere seg i Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Vi åpnet 15 nye klinikker i fjor, og hadde 30 klinikker ved utgangen av året. Omsetningen økte fra 23,5 millioner kroner i 2020 til 51 millioner i fjor, forteller Apall.

– Dere doblet antallet klinikker i fjor. Opplevde dere også organisk vekst?

– Ja, definitivt. Vi har sett en stor økning i etterspørselen, og har nå over 10.000 medlemmer. Ved utgangen av 2021 hadde virksomheten en løpende årlig omsetning på 65 millioner, blant annet som følge av høyt salg av gavekort i desember.

Vi har nesten fullt belegg, og ser at vi kan kjøre doble skift Henrik Apall, Squeeze

Ifølge Apall opplever Squeeze nå større etterspørsel etter massasje enn de klarer å dekke. Kjeden har derfor planer om å doble antallet massasjeterapeuter ved å ansette 100 nye.

– Vi har nesten fullt belegg, og ser at vi kan kjøre doble skift, sier Apall.

– De fleste massasjeterapeuter er selvstendig næringsdrivende og leier et rom. Hos oss er de fast ansatt, og det er unikt. I tillegg har vi nylig justert lønnen som belønner lojale og dyktige ansatte. Det motiverer til økt innsats, fortsetter han.

FASTE KUNDER: Squeeze har nå over 10.000 medlemmer. Foto: Squeeze

Tapte 12 mill. i fjor

Den første Squeeze-klinikken ble åpnet i 2018. 2020 endte med et resultat før skatt på minus 3,4 millioner kroner. Ifølge Apall bød fjoråret på minus 11,8 millioner.

Vi har rom som står tomme, men det er på grunn av mangel på massører og ikke kunder Henrik Apall, Squeeze

– Vi prioriterer vekst, og det preger resultatet. Vi hadde høye investeringer i nye klinikker, og det koster å etablere seg i nye byer, sier han.

– I tillegg vil bunnlinjen vokse med antallet ansatte. Vi har rom som står tomme, men det er på grunn av mangel på massører og ikke kunder. De klinikkene som viser pluss allerede nå, er de der vi har mange massører på jobb. Vi sikter mot å bli lønnsomme på selskapsnivå i løpet av et par år, men det er ikke første prioritet.

Squeeze-gründeren sikter mot god vekst også i år. Han forteller at målet for 2022 er å åpne fire nye klinikker og bikke 100 millioner i løpende årlig omsetning.

– I år er det nyansettelser som står i fokus, men dersom veksten kommer raskt, kan det hende at at det blir flere nyåpninger, sier Apall, og legger til at Squeeze åpner en ny klinikk på Sagene i Oslo mot slutten av måneden.

– Hvilke aktører er Squeezes hovedkonkurrenter?

– Det er steder som Farris Bad og andre spaanlegg der folk gjerne drar på helgeturer for å koble av, i tillegg til andre profesjonelle massører på fysikalske klinikker. Så skal det nevnes at 80 prosent av kundene ikke benytter regelmessig massasje før de kommer til oss, så vi utvider markedet like mye som vi tar andeler i det.

Største eier i Squeeze er Askeladden & Co (46 prosent), som også står bak blant annet Dr. Dropin, Verd Begravelse, pizzarestaurantene Digg og kaffebarene Kopp. Øvrige større aksjonærer er daglig leder Erik Rehbinder (11 prosent), Mojo (6 prosent) og Henrik Apall (5 prosent).