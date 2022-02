Multiconsult er tildelt kontrakt under rammeavtalen med Statnett SF kunngjort 10. oktober 2020. Kontrakten er for arbeid knyttet til den planlagte elektrifiseringen av Hammerfest LNG-anlegget, og kontraktsverdien for Multiconsult er estimert til 36 millioner kroner.



Prosjektet starter umiddelbart og er planlagt fullført i andre kvartal 2023.

TDN Direkt