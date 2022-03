Nye forslag fra valgkomiteen i Multiconsult

Til Multiconsults ordinære generalforsamling i 2022 foreslår valgkomiteen at Rikard Appelgren rykker opp fra styremedlem til ny styreleder og at varamedlem Tore Sjursen trer inn i styret som styremedlem.

Eksisterende styreleder Bård Mikkelsen har meddelt valgkomitéen at han ønsker å tre ut av styret og få avløsning. For øvrig foreslår valgkomiteen at styret fortsetter uendret.

«Valgkomitéen mener at dette styret samlet representerer en kompetanse og erfaring som er godt tilpasset selskapets situasjon. Komiteen har samtidig lagt vekt på behovet for kontinuitet i styrets arbeid som et ledd i fortsettelsen av selskapets gode utvikling. Rikard Appelgrens industrielle erfaring, internasjonale ledererfaring samt kjennskap til selskapet gjennom vervet som styremedlem fra 2018 gjør at han etter valgkomiteens mening er godt egnet til å fylle rollen som ny styreleder», opplyses det.

(TDN Direkt)