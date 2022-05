SATSER FRISKT: Norvestor kjøper opp tre nordiske selskaper innen bærekraftsrådgivning, men planlegger allerede å gå inn i flere europeiske land. Fra venstre: Maria Gjølberg, partner i The Governance Group, Joachim Nahem grunnleggende partner, The Governance Group og ny konsernsjef i Position Green Group, Charlotte Wallem Rakner, Investment Manager i Norvestor og Kristian Andersen, partner i The Governance Group. Foto: Nyebilder