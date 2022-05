– Krigen har forsterket og forlenget utfordringene

Posten-konsernet hadde driftsinntekter på drøyt 5,6 milliarder kroner i første kvartal, ned fra 6,0 milliarder i første kvartal i fjor. Justert driftsresultat krympet fra 427 til 144 millioner kroner, mens ordinært driftsresultat falt fra 426 til 106 millioner.

«Vi leverer et godt resultat gitt et fallende netthandelsmarked hvor Posten oppnår en svak vekst i det nordiske pakkevolumet», forklarer konsernsjef Tone Wille.



Konsernet trekker frem at Frigoscandia Sverige, som ble solgt sent i fjor, hadde en omsetning på 567 millioner kroner i første kvartal 2021, og at den organiske veksten nå var på 3,6 prosent.

– Krigen har forsterket utfordringene

I tillegg til svakere markedsutvikling peker Posten på høyere transport- og energikostnader som følge av geopolitiske forhold.

Usikkerhet både preget kvartalet og påvirker markedsutsiktene, ifølge Wille.

«Russlands invasjon av Ukraina og krigshandlingene som pågår har dempet forventningene til økonomisk vekst og forsterket utfordringene i råvare- og finansmarkedene, forsyningskjeder og internasjonal transport», heter det i Postens kvartalsrapport.

«Krigen i Ukraina har forsterket og forlenget utfordringene i de globale logistikk- og forsyningskjedene som oppsto i forbindelse med pandemien. Sammen med nye smittebølger i Kina, med påfølgende nedstengninger og forsinkede leveranser, er det lite som tyder på at utfordringene med mangler og forsinkelser av driftsmateriell, vareleveranser til kunder, samt underkapasitet i det europeiske sjåførmarkedet vil bedres på kort sikt», heter det.

Dessuten vises det til at sammenligningsgrunnlaget, første kvartal 2021, var rekordsterkt.

«Første kvartal i fjor var et historisk godt kvartal etter at covid-19 ga rekordhøye pakkevolum fra netthandelen», sier Wille.