OMSTILLING UNDER PANDEMIEN:– Vi fant raskt ut at det var nødvendig med en omstilling. Vi måtte tilby andre typer produkter. Vi flyttet fysiske samlinger over til digitale events med TV-sendinger og innhold på digitale plattformer. Dette akselererte høsten 2020 og inn i 2021, sier Trine Richardsen, adm. direktør i Gyro. Foto: Kilian Munch