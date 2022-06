Omsetningen endte på 9,7 millioner, hvor over en tredel stammet fra en eller annen form for offentlig tilskudd. Overskuddet ble skarve 300.000.

Tvangsdigitalisert

Tross et nedskalert arrangement og magre inntekter, kom det noe godt ut av digitaliseringen.

– Det fikk oss til å tenke nytt. I stedet for å selge digitale enkeltbilletter, solgte vi i fjor digital tilgang for alle ansatte i én bedrift til en fast pris på 50.000 kroner.

De som deltar fysisk på arrangementet betaler i snitt 7.000–8.000 kroner for én billett. Det gir også mulighet for nettverksbygging og inkluderer mat og drikke.

– Men de digitale selskaplisensene er en suksess. Vi viderefører tilbudet i år, selv om coronaen er slått tilbake og vi ikke lenger har begrensinger på antall fysiske deltagere, sier Wang.

De som har digitale billetter kan høre og se foredragene i inntil 90 dager etter arrangementet.

TREKKPLASTER: I september holder Apple-günder Steve Wozniak foredrag i Oslo. Foto: DREAMSTIME

Selger mer enn før

Store organisasjoner som DNB, PwC, Elkjøp, Deloitte, NAV, Santander og nærmere 60 andre bedrifter har kjøpt digital tilgang til sine ansatte.

– 10.000 personer registrerte seg og så et eller flere foredrag digitalt i fjor, i tillegg til de 750 gjestene møtte opp fysisk på Norges Varemesse på Lillestrøm, sier Wang.

Ved å slippe inn digitale gjester på en fysisk konferanse, har man økt inntektene. Før pandemien fryktet Oslo Business Forum at inntektene ville bli redusert om man også solgte billigere digitale billetter. Men effekten har vært motsatt.

– I fjor slo vi derfor salgsrekorden fra da Obama var her i 2018, enda det da var fire ganger så mange fysiske gjester til stede på konferansen. Det hadde vi ikke trodd skulle skje, sier Wang.



Kraftig marginvekst

I 2021 endte inntektene på 23,6 millioner og overskuddet var skyhøyt sammenlignet med tidligere år, hvor rekorden var 800.000 da Obama kom til Norge.

– I fjor fikk vi et resultat før skatt på 9,1 millioner kroner. En grunn er at det er veldig enkelt å skalere opp tilgangen for flere digitale gjester, uten at utgiftene våre øker tilsvarende, sier Wang.

– Med den nye forretningsmodellen, hva regner dere med å omsette for i år?

– Så langt har vi solgt over 2.100 fysiske billetter og digitalsalget er enda bedre enn i fjor. Går alt som planlagt, regner vi med 37 millioner i inntekter i år, sier Wang.

Foruten Obama har konferansen tiltrukket seg foredragsholdere som Manchester United-legende Alex Ferguson, britenes tidligere statsminister David Cameron, Unilever-sjef Paul Polman og Facebook-topp Randi Zuckerberg. Årets trekkplaster er Apple-gründer Steve Wozniak.