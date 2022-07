De store internasjonale strømmetjenestene som Netflix, Disney+, Spotify, Amazon Prime og HBO Max ligger lagelig til for hugg i husholdningsbudsjettene.

Det finnes forbrukerundersøkelser som avdekker folks interesse for å abonnere på strømmetjenester, og aktørene selv offentliggjør tall med jevne mellomrom til investorer.

Nå har også den britiske storbanken Barclays Bank frigitt tall som viser kundenes bruk av sitt BarclayCard når de handler på nett.

Skred av oppsigelser

10 millioner kunder utgjør datagrunnlaget, og det viser en omsetningsnedgang på 5,7 prosent hos BarclayCard-brukerne når det gjelder bruk av kortet til strømmetjenester, kjøp av sminkeprodukter og dagligvarer på nett.

Nedgangen er for mai i år sammenlignet med samme måned i fjor, skriver The Times.

Videre viser dataene at 36 prosent av kortkundene har sagt opp minst ett abonnement de har hatt det siste året. Det vil si 3,6 millioner kunder, og bare blant BarclayCards kunder.

Lignende tall har andre britiske banker som Nationwide og Lloyds rapportert om den seneste tiden. 1,2 millioner kunder hos sistnevnte bank har sagt opp et strømmeabonnement det siste året.

Færre enn 7 av 10

BarclayCard har også spurt 2.000 av sine kunder om de abonnerer på strømmetjenester. I mai i fjor svarte 81 prosent at de gjorde det, mens årets undersøkelse viser at bare 67 prosent gjør det.

På spørsmål om hvilke tjenester de har kuttet ut, svarte 17 prosent av de spurte at de har sagt opp sitt abonnement på Netflix og Disney+.

Charlie Nunn, som er toppsjef i Lloyds Bank, sa nylig på en årlig finanskonferanse arrangert av The Times, at han venter at 20 prosent av bankens kundemasse vil foreta justeringer i sitt private forbruk.