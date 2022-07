EU brukte 10 milliarder på konsulenter

De tre sistnevnte kategoriene sto for samlet sett 32 prosent av konsulentregningene.

Krever valuta for pengene

EU egne revisorer mener det bør være mest mulig åpenhet rundt bruken av konsulenter.

Det er viktig for å forhindre en konsentrasjon av konsulentoppdrag til enkelte selskaper.

Åpenhet fører også til riktigere prising av konsulentkjøpene og at kontrakter er mest mulig like. Undersøkelsen viser at 20 prosent av omsetningen havnet hos de 10 største tjenesteleverandørene til EU.

Det er også en fare for at det kan oppstå interessekonflikter når man bruker eksterne konsulenter i stedet for intern arbeidskraft.

Det ropes også varsko om at noen spesifikke eksterne konsulenter utfører sentrale oppgaver for EU, noe som igjen kan skape et avhengighetsforhold til disse konsulentene.

Bedre bestillinger

Revisorene har undersøkt 20 konsulentavtaler som EU har inngått i undersøkelsesperioden.

Rapporten som er utarbeidet, viser at det ikke det ikke alltid gjennomføres en systematisk analyse av, og utarbeides dokumentasjon, som viser behovet for bruk av eksterne konsulenter før en avtale inngås.

Undersøkelsen avdekket også at EU bruker konsulenter til oppgaver som egentlig kunne vært utført av faste ansatte.

Det gjelder blant annet innenfor innsamling av data som skal bearbeides for statistikkformål.

Revisjonen avdekket at flere konsulenter får fornyet sine avtaler for å utføre oppgaver som er repeterende over tid, og dermed egentlig ikke bør settes ut på anbud, men utføres av faste ansatte.

Flere anbefalinger

EUs revisjonskontor mener EU må bli flinkere til å se om den kunnskapen konsulentene besitter, kan overføres til EUs egne ansatte.

Det foreslås også at det gjennomføres systematiske vurderinger av de arbeidsoppgaver som utføres av eksterne konsulenter. Slik kan man utnytte resultatene fra eksterne konsulenter bedre.

EU sentralt bør også bli flinkere til å definere hva slags støtte eksterne konsulenter skal bidra med og veilede de mange EU-kontorene om hvordan de kan vurdere sitt eget behov for innleid støtte.